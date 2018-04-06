ЧП
4 Апреля 2018 18:03
В Минске на площади Богушевича столкнулись ГАЗ и "пежо"
Дорожно-транспортное происшествие спровоцировало затор. Временно было усложнено движение по улицам Цеткин и Немига - со стороны Городского Вала. Пострадавших нет.
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