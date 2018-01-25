25 Января 2018 15:15

Сегодня в Минске и области сложная дорожная ситуация - из-за гололедицы объявлен оранжевый уровень опасности. Местами возможны дожди и мокрый снег, температура воздуха от 0 до минус 2. Инспекторы ГАИ советуют водителям быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения, резко не тормозить. Пешеходам и велосипедистам - обязательно обозначить себя фликерами.

К сожалению, не обходится без аварий с участием двухколесных транспортных средств. Так, сегодня утром погиб велосипедист. 60-летний мужчина ехал без светоотражающих элементов и попал под колеса фуры. Автомобиль и велосипедист двигались в одном направлении из Минска в Дзержинск. По факту ДТП проводится проверка.