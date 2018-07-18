В Минске два человека пострадали из-за непогоды

На Кальварийской сильнейший ветер сместил временный каркасный павильон. Пострадали студенты - парень и девушка госпитализированы с травмами головы. По данным МЧС, после грозы в Минске под упавшими деревьями оказались 7 автомобилей. Множество улиц были подтоплены, из-за чего возникли сложности в движении общественного транспорта.

Синоптики объявили штормовое предупреждение и на сегодня. По стране прогнозируют дожди и грозы с порывистым ветром. Ясную, солнечную погоду стоит ждать только к выходным.