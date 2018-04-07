ЧП
9 Апреля 2018 12:09
В Минске бойцы наркоконтроля изъяли более пяти килограммов марихуаны
Сперва в Севастопольском парке задержали продавца и покупателя во время сделки. Но позже оказалось, что сбытчик наркотика - только среднее звено в деле. Оперативникам удалось выйти и на основного поставщика. Им оказался 38-летний неработающий минчанин. В его машине нашли 60 граммов зелья. Позже во время обыска милиция обнаружила целую лабораторию.
В отношении двух продавцов и покупателя возбуждены уголовные дела. Ранее никто из фигурантов к уголовной ответственности не привлекался.
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