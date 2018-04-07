В Минске бойцы наркоконтроля изъяли более пяти килограммов марихуаны

9 Апреля 2018 12:09

Сперва в Севастопольском парке задержали продавца и покупателя во время сделки. Но позже оказалось, что сбытчик наркотика - только среднее звено в деле. Оперативникам удалось выйти и на основного поставщика. Им оказался 38-летний неработающий минчанин. В его машине нашли 60 граммов зелья. Позже во время обыска милиция обнаружила целую лабораторию.

В отношении двух продавцов и покупателя возбуждены уголовные дела. Ранее никто из фигурантов к уголовной ответственности не привлекался.