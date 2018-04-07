Главная>>ЧП>>В Минске бойцы наркоконтроля изъяли более пяти килограммов марихуаны
ЧП
RSS
В Минске бойцы наркоконтроля изъяли более пяти килограммов марихуаны
Скачать Поделиться

9 Апреля 2018 12:09

В Минске бойцы наркоконтроля изъяли более пяти килограммов марихуаны

Сперва в Севастопольском парке задержали продавца и покупателя во время сделки. Но позже оказалось, что сбытчик наркотика - только среднее звено в деле. Оперативникам удалось выйти и на основного поставщика. Им оказался 38-летний неработающий минчанин. В его машине нашли 60 граммов зелья. Позже во время обыска милиция обнаружила целую лабораторию.

В отношении двух продавцов и покупателя возбуждены уголовные дела. Ранее никто из фигурантов к уголовной ответственности не привлекался.

  

Другие новости

ЧП в Мозыре Надзвычайнае здарэнне ў Мазыры 02.04.2018 19:08 / ЧП ЧП в Мозыре

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =