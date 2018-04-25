В коррупции подозреваются сотрудники Глубокской инспекции охраны животного и растительного мира

25 Апреля 2018 15:17

В коррупции подозреваются и трое должностных лиц Глубокской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Правоохранители установили, что сотрудники инспекции, превышая свои служебные полномочия, закрывали глаза на действия браконьеров, позволяя нарушителям уйти с добычей и избежать наказания. Незаконная рыбалка и охота были развернуты на территории Глубокского и Поставского районов Витебской области.

Алексей Зимин, начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома: "В ходе отработки оперативной информации и работы со свидетелями уже в настоящий момент получены сведения о причастности этих лиц к противоправной стороне исполнения своих служебных обязанностей. Установлены также вопросы и получения ими взяток от так называемых браконьеров за благосклонное к ним отношение и решение вопросов".

Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности".