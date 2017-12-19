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В Ивьевском районе случайный прохожий спас на пожаре трех человек
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19 Декабря 2017 12:07

В Ивьевском районе случайный прохожий спас на пожаре трех человек

Вчера вечером 45-летний Андрей Лисовский, возвращаясь с работы на машине, заметил внутри дома отблески пламени. Когда подбежал ближе, услышал крики о помощи. Несмотря на сильное задымление, до приезда спасателей он вынес из горящего здания мужчину, дедушку и гостя хозяина дома. Сам же 29-летний владелец жилья погиб - его тело обнаружили сотрудники МЧС. Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытия и имущество в доме. Специалисты предполагают, что причина трагедии - неосторожное курение.

  

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