В Ивьевском районе случайный прохожий спас на пожаре трех человек

19 Декабря 2017 12:07

Вчера вечером 45-летний Андрей Лисовский, возвращаясь с работы на машине, заметил внутри дома отблески пламени. Когда подбежал ближе, услышал крики о помощи. Несмотря на сильное задымление, до приезда спасателей он вынес из горящего здания мужчину, дедушку и гостя хозяина дома. Сам же 29-летний владелец жилья погиб - его тело обнаружили сотрудники МЧС. Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытия и имущество в доме. Специалисты предполагают, что причина трагедии - неосторожное курение.