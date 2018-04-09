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В Гомельском регионе затоплены 115 дворов
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10 Апреля 2018 07:13

В Гомельском регионе затоплены 115 дворов

Штормовое предупреждение объявили белорусские гидрологи. На реке Неман в Столбцах уровень воды приблизился к опасно высокому значению. Если он будет превышен, есть вероятность подтопления жилых домов. Сейчас напряженная паводковая ситуация в Гомельском регионе. Там в 10 районах затоплены 115 дворов. На некоторых участках дорог возникли трудности с движением автомобилей.  

  

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