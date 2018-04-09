В Гомельском регионе затоплены 115 дворов

10 Апреля 2018 07:13

Штормовое предупреждение объявили белорусские гидрологи. На реке Неман в Столбцах уровень воды приблизился к опасно высокому значению. Если он будет превышен, есть вероятность подтопления жилых домов. Сейчас напряженная паводковая ситуация в Гомельском регионе. Там в 10 районах затоплены 115 дворов. На некоторых участках дорог возникли трудности с движением автомобилей.