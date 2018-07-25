В Гомеле спасатели сняли девочку с 9-го этажа

Пятилетний ребенок стоял в открытом окне балкона. К месту оперативно выехали сотрудники МЧС, благодаря их слаженным действиям девочка не пострадала. Один из спасателей, разговаривая с ребенком через закрытую дверь, сумел ее заставить отойти от окна. В это время второй по пожарной лестнице попал в квартиру через окно. Выяснилось, что девочка была дома одна. В медпомощи не нуждается. Дальнейшее разбирательство будут проводить сотрудники милиции.