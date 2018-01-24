В Дзержинском районе водитель ГАЗа насмерть сбил велосипедиста

25 Января 2018 12:09

В Беларуси из-за гололеда объявлен оранжевый уровень опасности. В большей степени ситуация на дорогах контролируемая, хотя в Дзержинском районе уже произошло смертельное ДТП. Около восьми утра водитель ГАЗа насмерть сбил велосипедиста. Велосипед был оборудован светоотражающими элементами. Личность погибшего установлена. Водитель трезв.

Водителям в такую погоду важно соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость. Дорожная техника уже обработала дороги республиканского и местного значения. Порядка 300 коммунальных машин выехали на расчистку.