В Дзержинском районе самостоятельное тушение пожара закончилось госпитализацией

27 Декабря 2017 15:18

Спасателям поступило сообщение о возгорании в деревенском доме, и пока они ехали на место, хозяйка с мужем жилье покинули самостоятельно, но женщина попробовала сама потушить огонь. С ожогами и тяжелыми травмами ее доставили в Дзержинскую районную больницу. Причины пожара выясняются.