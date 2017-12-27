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В Дзержинском районе самостоятельное тушение пожара закончилось госпитализацией
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27 Декабря 2017 15:18

В Дзержинском районе самостоятельное тушение пожара закончилось госпитализацией

Спасателям поступило сообщение о возгорании в деревенском доме, и пока они ехали на место, хозяйка с мужем жилье покинули самостоятельно, но женщина попробовала сама потушить огонь. С ожогами и тяжелыми травмами ее доставили в Дзержинскую районную больницу. Причины пожара выясняются.

  

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