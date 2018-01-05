В Чашниках временно запрещено движение по мосту через мелиоративный канал

5 Января 2018 12:11

Плановый осмотр МЧС выявил опасные для эксплуатации дефекты. Теперь жителям Браздецкой Слободы придется ездить по объездной дороге, что увеличит путь на 17 км.

Это не первый мост в Беларуси, признанный аварийным. 7 декабря автомобильная переправа через Припять, соединяющая Житковичи и Туров, треснула. Вместо нее установили понтонную переправу. Комиссия при Минтрансе продолжает проверку сооружений, построенных по тому же проекту. Как отметили в ведомстве, еще два моста в стране могут быть признаны аварийными.