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В Чашниках временно запрещено движение по мосту через мелиоративный канал
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5 Января 2018 12:11

В Чашниках временно запрещено движение по мосту через мелиоративный канал

Плановый осмотр МЧС выявил опасные для эксплуатации дефекты. Теперь жителям Браздецкой Слободы придется ездить по объездной дороге, что увеличит путь на 17 км.

Это не первый мост в Беларуси, признанный аварийным. 7 декабря автомобильная переправа через Припять, соединяющая Житковичи и Туров, треснула. Вместо нее установили понтонную переправу. Комиссия при Минтрансе продолжает проверку сооружений, построенных по тому же проекту. Как отметили в ведомстве, еще два моста в стране могут быть признаны аварийными.

  

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