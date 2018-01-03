В Брагинском районе на мужчину напал волк

4 Января 2018 21:15

Еще один инцидент на заправочной станции, правда, в Брагинском районе зафиксировали камеры наблюдения АЗС. На мужчину напал волк. Об этом на горячую линию Агентства теленовостей сообщили жители городского поселка Комарин. Видео, которое прислали в наше Агентство, снято три месяца назад жителями поселка - зверь разгуливал по улицам населенного пункта уже в то время. Вероятно, это одно и то же животное. По словам обратившихся, они обзвонили все возможные инстанции, но спасения нет, волк продолжает нападать на людей. За последние несколько дней пострадали 4 человека. Последнее нападение было совершено накануне.

Как нам сообщил официальный представитель УВД Гомельской области, милиция накануне до позднего вечера пыталась отыскать хищника, но безуспешно. Сейчас ситуацию под контролем должны держать местные власти и охотники. Тем временем жители городского поселка просят принять более действенные и оперативные меры. Судя по поведению животного, волк может быть заражен бешенством.