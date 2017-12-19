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В Брагинском районе из снежного плена вызволили школьный автобус
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19 Декабря 2017 13:01

В Брагинском районе из снежного плена вызволили школьный автобус

Стали известны подробности освобождения из снежного плена школьного автобуса. Сегодня утром в Брагинском районе машина с детьми по пути в школу в деревню Маложин застряла на асфальтированной дороге. В салоне находилось 23 человека, 20 из которых - ребята от 4 до 17 лет. Чтобы вытянуть автобус, спасателям понадобилось спецоборудование.

  

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