В Брагинском районе из снежного плена вызволили школьный автобус

19 Декабря 2017 13:01

Стали известны подробности освобождения из снежного плена школьного автобуса. Сегодня утром в Брагинском районе машина с детьми по пути в школу в деревню Маложин застряла на асфальтированной дороге. В салоне находилось 23 человека, 20 из которых - ребята от 4 до 17 лет. Чтобы вытянуть автобус, спасателям понадобилось спецоборудование.