В Боровлянах задержали пьяного водителя

16 Января 2018 15:15

В Боровлянах нетрезвый водитель повредил семь автомобилей. Мужчина с места происшествия сбежал, но его быстро задержали. В крови водителя выявлено 1,6 промилле алкоголя. Авто было доставлено на штрафстоянку, обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

А в Любанском районе водитель фуры сбил шестидесятилетнего велосипедиста, который двигался по трассе в том же направлении. Мужчина погиб на месте. Заведено уголовное дело. Инспекторы напоминают: передвигаться на велосипеде можно только по обочине или на расстоянии 1 метр от нее в попутном направлении.