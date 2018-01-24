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В Борисовском районе во время пожара два человека получили серьезные травмы
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24 Января 2018 15:15

В Борисовском районе во время пожара два человека получили серьезные травмы

Они пытались самостоятельно выбраться из дома. До прибытия спасателей деревянное здание горело открытым пламенем. Сейчас хозяин и его сосед госпитализированы. Причины пожара выясняются.

  

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