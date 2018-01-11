11 Января 2018 12:07

В Борисовском районе в пожаре погибли пятеро мужчин - об этом сообщает МЧС. Их личности установлены. ЧП произошло сегодня поздно ночью. Когда на место прибыли спасатели, жилой деревянный дом в деревне Стайки уже был весь в огне. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.