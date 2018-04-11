В Белыничском районе украли силовые провода с 11 зерноуборочных комбайнов

11 Апреля 2018 12:14

Кражу силовых проводов с 11 зерноуборочных комбайнов в Белыничском районе раскрыли сотрудники местного РОВД. Произошло это во время сверки сельхозтехники с данными бухгалтерского учета. Вся техника находилась тогда на мехдворе. Но преступнику это не помешало. Им оказался работник этой же организации.

Андрей Харкевич, начальник отдела УБЭП УВД Могилевского облисполкома: "Периодически совершал хищения данных узлов и агрегатов, электропроводки и силовых кабелей, которые в своем составе содержат цветные металлы, которые опаливал с целью извлечения цветных металлов и в последующем их сдавал для выручки за это денежных средств".

На территории Могилевской области возбуждено уже 4 уголовных дела - в основном по фактам хищения.