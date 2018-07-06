Сегодня стало известно, что в аварии под Смоленском погибли два белоруса. Информацию подтвердили в Следственном комитете России по Смоленской области. Страшное столкновение произошло в ночь на 5 июля на трассе М1. Как сообщают очевидцы, двигавшийся большегруз резко затормозил, после чего сзади в него врезался микроавтобус с людьми, а затем еще два тяжеловеса. Полиция изучает обстоятельства произошедшего, они также намерены установить, отвечают ли услуги перевозчика требованиям безопасности. Проверку по факту ДТП проводит СК России по Смоленской области.