ЧП
17 Октября 2017 15:17
Утренняя авария на улице Клары Цеткин
Сегодня утром в столице было тяжело проехать в районе вокзала. Движение было затруднено из-за аварии на улице Клары Цеткин. БМВ собрал цепь из четырех авто. С крайней правой полосы "Фольксваген" перестраивался в среднюю, где его пропускал водитель "Киа". В этот момент женщина на БМВ, которая двигалась следом, не успела отреагировать на снижение скорости потока и столкнулась с "Киа". Никто не пострадал.
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