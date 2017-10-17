Утренняя авария на улице Клары Цеткин

17 Октября 2017 15:17

Сегодня утром в столице было тяжело проехать в районе вокзала. Движение было затруднено из-за аварии на улице Клары Цеткин. БМВ собрал цепь из четырех авто. С крайней правой полосы "Фольксваген" перестраивался в среднюю, где его пропускал водитель "Киа". В этот момент женщина на БМВ, которая двигалась следом, не успела отреагировать на снижение скорости потока и столкнулась с "Киа". Никто не пострадал.