Уголовное дело возбуждено по факту аварии в Воложинском районе

4 Апреля 2018 15:15

Ночью на трассе Минск - Гродно фура сбила пешехода. Большегруз направлялся в столицу, в этом же направлении пешком двигался и молодой человек по краю проезжей части. Во тьме грузовик пешехода не заметил. От полученных травм житель Воложина погиб на месте. Известно, что он не был обозначен фликерами.