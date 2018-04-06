ЧП
4 Апреля 2018 15:15
Уголовное дело возбуждено по факту аварии в Воложинском районе
Ночью на трассе Минск - Гродно фура сбила пешехода. Большегруз направлялся в столицу, в этом же направлении пешком двигался и молодой человек по краю проезжей части. Во тьме грузовик пешехода не заметил. От полученных травм житель Воложина погиб на месте. Известно, что он не был обозначен фликерами.
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