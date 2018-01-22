22 Января 2018 19:05

Без малого 50 килограммов высушенной марихуаны и целый арсенал оружия изъяли правоохранители у жителя Новополоцка. Для выращивания конопли мужчина выделил отдельное помещение. Помимо этого новополочанин хранил дома 2 пистолета системы ТТ, 2 винтовки, обрез охотничьего ружья, более 5 тысяч патронов различного калибра, оптические прицелы. По изъятому назначены экспертизы.

Также в квартире новополочанин организовал подпольное производство самогона. Изъято 300 литров спиртосодержащей жидкости и 2 самогонных аппарата. В настоящее время мужчина задержан.