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Целый арсенал оружия изъяли правоохранители у жителя Новополоцка
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22 Января 2018 19:05

Целый арсенал оружия изъяли правоохранители у жителя Новополоцка

Без малого 50 килограммов высушенной марихуаны и целый арсенал оружия изъяли правоохранители у жителя Новополоцка. Для выращивания конопли мужчина выделил отдельное помещение. Помимо этого новополочанин хранил дома 2 пистолета системы ТТ, 2 винтовки, обрез охотничьего ружья, более 5 тысяч патронов различного калибра, оптические прицелы. По изъятому назначены экспертизы.
Также в квартире новополочанин организовал подпольное производство самогона. Изъято 300 литров спиртосодержащей жидкости и 2 самогонных аппарата. В настоящее время мужчина задержан.

  

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