ЧП
22 Января 2018 19:05
Целый арсенал оружия изъяли правоохранители у жителя Новополоцка
Без малого 50 килограммов высушенной марихуаны и целый арсенал оружия изъяли правоохранители у жителя Новополоцка. Для выращивания конопли мужчина выделил отдельное помещение. Помимо этого новополочанин хранил дома 2 пистолета системы ТТ, 2 винтовки, обрез охотничьего ружья, более 5 тысяч патронов различного калибра, оптические прицелы. По изъятому назначены экспертизы.
Также в квартире новополочанин организовал подпольное производство самогона. Изъято 300 литров спиртосодержащей жидкости и 2 самогонных аппарата. В настоящее время мужчина задержан.
Другие новости
22.01.2018 17:04 / ЧП Cегодня в Минском городском суде прошли прения сторон по делу Regnum
22.01.2018 13:08 / ЧП Выращивал марихуану для себя
21.01.2018 09:09 / ЧП В Могилеве выясняют обстоятельства серьезного ДТП
20.01.2018 15:05 / ЧП Дерзкое нападение на таксиста в Витебском районе
18.01.2018 15:17 / ЧП Снежная погода и сегодня усложняет ситуацию на дорогах
17.01.2018 21:00 / ЧП Продолжительные метели, борьба коммунальщиков со снегом и всплеск ДТП
17.01.2018 19:02 / ЧП По факту аварии под Слонимом возбуждено уголовное дело
17.01.2018 19:01 / ЧП Трагедия в Речицком районе
17.01.2018 17:02 / ЧП Снегопад и метель стали причиной множества аварий и пробок на дорогах
17.01.2018 15:19 / ЧП На столичных улицах - ряд мелких аварий
17.01.2018 15:12 / ЧП Директор двух служб маршрутного такси попался на сокрытии доходов
17.01.2018 13:04 / ЧП Из-за сильного снегопада в Минске множество аварий
17.01.2018 13:00 / ЧП В Бресте ищут двух 17-летних студенток колледжа
17.01.2018 12:04 / ЧП В Слониме без горячей воды остался целый микрорайон
17.01.2018 12:02 / ЧП Jeep провалился под лед в воду на глубину около полуметра
17.01.2018 12:00 / ЧП В убийстве на улице Алибегова двое обвиняемых раскаялись, но вину признали не полностью
16.01.2018 21:27 / ЧП Подробности ДТП с участием народной артистки Беларуси Ядвиги Поплавской
16.01.2018 17:05 / ЧП Белорусские пограничники столкнулись с необычным транспортом