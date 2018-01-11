Трое 19-летних жителей Минска задержаны за распространение наркотиков

11 Января 2018 15:08

Бойцы наркоконтроля пресекли деятельность криминальной группы, которая занималась распространением наркотиков в столице и Минской области. Как сообщили в милиции, запрещенное вещество дилеры распространяли через интернет, а передача наркотика происходила путем закладок. Спецоперация по задержанию подозреваемых проходила накануне ночью в Минске.

Олег Сильвестрович, начальник УНиПТЛ УВД Миноблисполкома: "В ходе ОРМ было изъято было изъято более 1,5 килограмма гашиша, 10 граммов психотропных веществ и 150 граммов марихуаны. Частично были найдены наркотики по месту жительства, также были обнаружены места закладок. В настоящее время проводятся дальнейшие ОРМ по изъятию данных видов наркотиков".

Задержанными оказались трое 19-летних жителей столицы. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков".