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Трагедия в Речицком районе
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17 Января 2018 19:01

Трагедия в Речицком районе

Снегопад и метель стали причиной множества ДТП и пробок на дорогах. Во власти циклона сегодня оказалась не только вся Беларусь - стихия затронула и соседние страны. В Украине закрыто движение на участке магистрали, ведущем к белорусской границе. К сожалению, непогода стала причиной серьезных аварий.

Так, трагедия сегодня днем произошла в Речицком районе. Там столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и легковой Skoda. В результате погибли 3 человека - водитель и два пассажира легковушки.

  

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