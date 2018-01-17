Трагедия в Речицком районе

17 Января 2018 19:01

Снегопад и метель стали причиной множества ДТП и пробок на дорогах. Во власти циклона сегодня оказалась не только вся Беларусь - стихия затронула и соседние страны. В Украине закрыто движение на участке магистрали, ведущем к белорусской границе. К сожалению, непогода стала причиной серьезных аварий.

Так, трагедия сегодня днем произошла в Речицком районе. Там столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и легковой Skoda. В результате погибли 3 человека - водитель и два пассажира легковушки.