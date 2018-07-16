Трагедия на воде. В Молодечненском районе утонула 12-летняя девочка

16 Июля 2018

ЧП произошло возле деревни Путники. По словам спасателей, группа из шести подростков искала место для купания и остановились у технического водоема. Одна школьница поскользнулась и потянула за собой еще одной девочку - 14-летнюю. Взрослых рядом не было. Услышав крик девочек, их пытались спасти местные жители, однако в живых осталась только одна из школьниц. На месте трагедии сейчас работают следователи. Это уже второй случай за сезон в центральном регионе, когда тонут дети.

В МЧС настойчиво рекомендуют выбирать для купания специально оборудованные места и только официальные пляжи. Таких в Минской области 108.  

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