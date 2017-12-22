Тонкий лед - причина гибели сразу двух человек

21 Декабря 2017 15:13

Трагедия произошла за последние сутки на водоемах в Витебском и Шумилинском районах. По информации ОСВОД, в обоих случаях жертвами стали любители зимней рыбалки. C утра на озерах работали водолазы. Тела утонувших удалось поднять.

Вячеслав Горин, начальник водолазно-спасательной службы Витебской областной организации ОСВОД: "При необходимости выхода на лед иметь с собой спасательные средства. Такие как жилет и хотя бы веревку. Постараться удержаться от выхода на лед при его толщине менее семи сантиметров".

В Могилевской области уже введен запрет выхода на лед, пока его толщина не достигнет безопасного минимума.