Точка в деле о смертельном прыжке в Соснах будет поставлена сегодня

23 Января 2018 07:07

Суд Заводского района Минска огласит приговор организатору экстремального увлечения Алексею Никитченко. Прокурор запросил для обвиняемого максимально возможный срок – 3 года колонии. Также сторона обвинения просит назначить отцу погибшего Евгения Лапановича компенсацию в 100 тысяч рублей.

Трагедия случилась в июне прошлого года. На свой день рождения Евгений Лапанович приехал в Минск из Солигорска, чтобы прыгнуть с 70-метровой высоты по подарочному сертификату. По версии следствия, организатор не зафиксировал должным образом веревку, не следил за безопасностью конструкции и не использовал дополнительную страховку, в результате чего молодой человек разбился на глазах у десятков очевидцев. В суде обвиняемый свою вину не признал, заявив, что это был несчастный случай. Организатору прыжков предъявлены обвинения по статье "Причинение смерти по неосторожности".