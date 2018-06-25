Сумма взятки бывшему зампреду Белкоопсоюза составила около 2 с половиной тысяч долларов

Как отметил заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук, это та взятка, которую доказали во время расследования. "Пока установлен только один факт". Кроме того, представитель генпрокуратуры прокомментировал ситуацию с коррупционными делами других должностных лиц. Задержанный ранее инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко получил взятку за помощь в организации сигаретного бизнеса. По словам Алексея Стука, большое количество выявленных преступлений напрямую связано с активной работой правоохранителей, а также многоэпизодными случаями, когда дела раскрываются по цепочке.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси: "Органы прокураторы проводят большое количество проверок, выявляется большое количество административных правонарушений, которые влияют и порождают коррупцию. По этому именно вот этот пласт административных правонарушений при выявлении несет профилактическое действие с целью предотвращения более тяжких преступлений. Установлено, что только с начала этого года ущерб от коррупционных преступлений превысил 8 миллионов рублей".

Кроме того, замгенпрокурора рассказал и об изменении в Уголовный кодекс по наркостатьям. Генпрокуратурой инициируется понижение нижних пределов по 2 и 3 части статьи "Незаконный оборот наркотиков". Кроме того, предлагается уточнить перечень наркотических веществ, которые могут встречаться в незаконном обороте.