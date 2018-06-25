Сумма взятки бывшему зампреду Белкоопсоюза составила около 2 с половиной тысяч долларов

25 Июня 2018

Как отметил заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук, это та взятка, которую доказали во время расследования. "Пока установлен только один факт". Кроме того, представитель генпрокуратуры прокомментировал ситуацию с коррупционными делами других должностных лиц. Задержанный ранее инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко получил взятку за помощь в организации сигаретного бизнеса. По словам Алексея Стука, большое количество выявленных преступлений напрямую связано с активной работой правоохранителей, а также многоэпизодными случаями, когда дела раскрываются по цепочке.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси: "Органы прокураторы проводят большое количество проверок, выявляется большое количество административных правонарушений, которые влияют и порождают коррупцию. По этому именно вот этот пласт административных правонарушений при выявлении несет профилактическое действие с целью предотвращения более тяжких преступлений. Установлено, что только с начала этого года ущерб от коррупционных преступлений превысил 8 миллионов рублей".

Кроме того, замгенпрокурора рассказал и об изменении в Уголовный кодекс по наркостатьям. Генпрокуратурой инициируется понижение нижних пределов по 2 и 3 части статьи "Незаконный оборот наркотиков". Кроме того, предлагается уточнить перечень наркотических веществ, которые могут встречаться в незаконном обороте.

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