8 Января 2018 13:06

Суд Заводского района Минска рассматривает дело о гибели роупджампера в поселке Сосны. Трагедия случилась в июне прошлого года на глазах у десятков очевидцев. Во время прыжка с 70-метровой высоты экстремал погиб. Официально в Беларуси нет такой услуги, поэтому предприниматель организовывал прыжки с трубы котельной. Следователи возбудили дело по статье "причинение смерти по неосторожности".