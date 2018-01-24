Суд Заводского района Минска поставил точку в истории о смертельном прыжке в Соснах

23 Января 2018 21:13

Организатора экстремального развлечения Алексея Никитченко признали виновным "в смерти по неосторожности". В результате - произошла трагедия. Владимир Королев выслушал приговор Фемиды.

По решению суда 27-летний индивидуальный предприниматель Алексей Никитченко признан виновным в смерти по неосторожности и приговорен к максимально возможному наказанию - трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ольга Диндилевич, государственный обвинитель: "Сторона государственного обвинения просила признать его виновным и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы. Согласно приговору, который был провозглашен сегодня, Никитченко признан виновным в тех же действиях. И ему назначено наказание, в котором гособвинитель просил назначить в судебных прениях".

Обвиняемый был заключен под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора и подписания документов. До этого он находился на свободе под подпиской о невыезде. В качестве компенсации подсудимый также обязан выплатить родственникам погибшего почти 100 тысяч рублей, большую часть - отцу Александру Лапановичу. После оглашения приговора мужчина скажет, что справедливость восторжествовала, но легче не стало.

Александр Лапанович, отец погибшего Евгения Лапановича: "На душе у меня спокойно не стало. Я потерял сына, и ни одно даже самое суровое наказание не успокоит мою душу. Я считаю, что это сверх цинизма, когда он на первом судебном заседании заявил, что нет у него сына, и он не может представить, что такое потерять сына. И потому соболезнования, не более".

Трагедия случилась в июне прошлого года. На свой день рождения Евгений Лапанович приехал в Минск, чтобы прыгнуть с 70-метровой высоты. В свободном падении роуджампер должен был пролететь около 60-ти метров, но по какой-то причине страховочные веревки не сработали. Молодой человек разбился на глазах у десятков очевидцев.

За это время здесь на высоте побывали сотни человек. Последний прыжок был за 27-летним экстремалом. Как выяснилось, площадку на трубе котельной в промышленной зоне поселка Сосны организатор прыжков арендовал почти год назад - в феврале 2017-го. По версии следствия, организатор не зафиксировал должным образом веревку, не следил за безопасностью конструкции и не использовал дополнительную страховку.

Сам обвиняемый свою вину в суде не признал. Пока приговор суда не вступил в законную силу, а значит, может быть обжалован обеими сторонами.