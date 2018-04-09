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Суд Советского района вынес приговор виновнику смертельной аварии на Мирошниченко
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9 Апреля 2018 15:10

Суд Советского района вынес приговор виновнику смертельной аварии на Мирошниченко

Сегодня суд Советского района столицы вынес приговор виновнику смертельной аварии. 26-летний мужчина, по вине которого прошлым летом погибли два человека, приговорен к 10 годам лишения свободы в условиях общего режима. Судья назначил максимально возможный срок, который и запрашивал гособвинитель.

Авария произошла в августе 2017. На пересечении МКАД и улицы Мирошниченко такси врезалось в автобус. На месте погибла 19-летняя девушка, парень скончался в больнице. Следствием установлено, что с двух часов ночи водитель перестал принимать заказы и выпивал с друзьями, а утром развозил их по домам. В его крови было обнаружено более 1,5 промилле алкоголя.

  

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