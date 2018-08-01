Суд по факту гибели солдата в Печах начнется 8 августа

Через неделю Минский областной суд начнет разбирательство по делу Коржича. На скамье подсудимых трое военнослужащих учебного центра в Печах. Им выдвинуты обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса - "Превышение власти с тяжкими последствиями - доведение до самоубийства", "Получение взятки" и "Кража". Напомним, тело Александра Коржича было найдено осенью в подвале на территории 72-го объединенного учебного центра в борисовских Печах.