Страшная автокатастрофа произошла сегодня утром в Каменецком районе

На перекрестке Брест - Каменец - Беловежская пуща фургон с семьей в салоне врезался в многотонный самосвал. По предварительной информации, водитель МАЗа при выезде на второстепенную дорогу не пропустил микроавтобус. В итоге два ребенка двух и пяти лет, а также их мать погибли. По данным ГАИ, младший сын в момент столкновения был у матери на руках. Отец семейства, водитель "рено", с тяжелыми травмами госпитализирован в районную больницу. За его жизнь борются медики. Шофер МАЗа не пострадал.