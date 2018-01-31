ЧП
31 Января 2018 15:15
Столкновение в столице на Партизанском проспекте
Грузовик и МАЗ не поделили дорогу. Столкновение произошло в столице на Партизанском проспекте. В результате водитель "мерседеса" не смог покинуть авто самостоятельно - помогли спасатели. Мужчина с переломом и черепно-мозговой травмой госпитализирован. Второй водитель не пострадал.
Другие новости
31.01.2018 08:02 / ЧП За прошедшие сутки без электричества остались более 200 населенных пунктов
31.01.2018 07:11 / ЧП Маршрутное такси перевернулось накануне вечером в Полоцком районе
30.01.2018 15:15 / ЧП На Минской кольцевой грузовик столкнулся с "Пежо"
30.01.2018 15:04 / ЧП Изъята крупнейшая с начала года партия наркотиков
30.01.2018 12:11 / ЧП Сегодня ночью семья из трех человек погибла на пожаре в Лидском районе
29.01.2018 19:14 / ЧП В Минске на камеры видеонаблюдения попала необычная пробка на Пушкинской
29.01.2018 15:15 / ЧП Подробности жуткой аварии в Воложинском районе
29.01.2018 12:13 / ЧП В жуткой аварии под Воложином погибла мать с двумя детьми
26.01.2018 15:18 / ЧП В столице выясняются причины утреннего лобового столкновения легковых машин
26.01.2018 15:16 / ЧП Пожар в поселке Гатово
26.01.2018 12:14 / ЧП Серьезная авария на Железнодорожной улице в Минске. Ищут очевидцев
25.01.2018 19:04 / ЧП В Приэльбрусье продолжаются поиски двух белорусских альпинистов
25.01.2018 15:19 / ЧП Возгорание в помещении Вилейской школы-интерната
25.01.2018 15:17 / ЧП На МКАД сегодня утром горело авто
25.01.2018 15:15 / ЧП В Минске и области сложная дорожная ситуация
25.01.2018 15:00 / ЧП Два белорусских альпиниста пропали при восхождении на Эльбрус
25.01.2018 12:13 / ЧП Два белорусских альпиниста отправились на Эльбрус и перестали выходить на связь
25.01.2018 12:11 / ЧП "Мы боимся". На горячую линию МЧС Речицы позвонил ребенок