Главная>>ЧП>>Столкновение в столице на Партизанском проспекте
ЧП
RSS
Столкновение в столице на Партизанском проспекте
Скачать Поделиться

31 Января 2018 15:15

Столкновение в столице на Партизанском проспекте

Грузовик и МАЗ не поделили дорогу. Столкновение произошло в столице на Партизанском проспекте. В результате водитель "мерседеса" не смог покинуть авто самостоятельно - помогли спасатели. Мужчина с переломом и черепно-мозговой травмой госпитализирован. Второй водитель не пострадал.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =