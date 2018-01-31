Столкновение в столице на Партизанском проспекте

31 Января 2018 15:15

Грузовик и МАЗ не поделили дорогу. Столкновение произошло в столице на Партизанском проспекте. В результате водитель "мерседеса" не смог покинуть авто самостоятельно - помогли спасатели. Мужчина с переломом и черепно-мозговой травмой госпитализирован. Второй водитель не пострадал.