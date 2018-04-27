ЧП
27 Апреля 2018 13:03
Столичный предприниматель попробовал сэкономить на растаможке 12 тысяч рублей
Скупой платит дважды. Столичный предприниматель в 4 раза занизил стоимость безмоторного летательного аппарата, когда ввозил его в Беларусь. По данным Минской региональной таможни, конструкция бразильского производства прибыла из Литвы на адрес столичного ИП. Проверка показала, что минчанин указал недостоверные сведения о стоимости планера, желая сэкономить на растаможке 12 тысяч рублей. Ему придется заплатить штраф.
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