Стихия не покидает столицу. Молния, сильный ливень и шквалистый ветер

Ураган в столице. В Минске вновь сильные ливни, гроза и порывистый ветер. Между тем в Минске ликвидируют последствия непогоды, обрушившейся на город накануне. Транспортный коллапс и поваленные деревья. Под стволами деревьев оказались несколько авто.

На проспекте Независимости ветром снесло и рекламный щит. Он упал на тротуар и лестницу подземного перехода. Пострадавших нет.

Из-за сильных ливней опять затопило улицу Революционную, а также Кижеватова. Там в салоне авто оказалась заблокированной мать с двумя детьми. Им понадобилась помощь спасателей.

Оранжевый уровень опасности объявлен и на завтра. При этом будет теплая погода - до 26 с плюсом.