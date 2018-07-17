Стихия не покидает столицу. Молния, сильный ливень и шквалистый ветер

17 Июля 2018

Ураган в столице. В Минске вновь сильные ливни, гроза и порывистый ветер. Между тем в Минске ликвидируют последствия непогоды, обрушившейся на город накануне. Транспортный коллапс и поваленные деревья. Под стволами деревьев оказались несколько авто.

На проспекте Независимости ветром снесло и рекламный щит. Он упал на тротуар и лестницу подземного перехода. Пострадавших нет.

Из-за сильных ливней опять затопило улицу Революционную, а также Кижеватова. Там в салоне авто оказалась заблокированной мать с двумя детьми. Им понадобилась помощь спасателей.

Оранжевый уровень опасности объявлен и на завтра. При этом будет теплая погода - до 26 с плюсом.

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