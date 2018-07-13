Сразу четверо детей за прошедшие сутки пострадали на дорогах Беларуси

16-летняя девушка была пассажиркой "тойоты", водитель которой не справился с управлением в Гомеле и врезался в "опель". В итоге обе легковушки выбросило с дороги. "Тойота" на обочине зацепила столб. Есть вероятность, что водитель был нетрезвым.

Еще одно ДТП с участием подростка произошло в Минском районе. Вблизи поселка Колодищи водитель "хонды" сбил 13-летнюю велосипедистку. Шофер не пропустил девочку на перекрестке. Пострадавшую доставили в больницу.

Два ребенка пострадали в Ивановском районе. В деревне Сычивка. 32-летний водитель авто, двигаясь на закруглении дороги, обгонял трактор и наехал на двух 6-летних девочек, которые стояли на краю проезжей части. Детей с тяжелыми травмами доставили в больницу.