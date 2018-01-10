ЧП
10 Января 2018 15:19
Специалисты выясняют причины утреннего пожара в Несвижском районе
В деревне Завитая горел жилой дом. О происшествии на номер 101 сообщила соседка. Когда на место прибыли спасатели, деревянное строение горело открытым пламенем. Хозяева успели самостоятельно покинуть дом еще до прибытия пожарных. Но и женщина, и мужчина получили ожоги, поэтому машина скорой помощи их доставила в Несвижскую районную больницу. Одна из версий возникновения пожара - короткое замыкание электропроводки.
Другие новости
10.01.2018 18:01 / ЧП Четырнадцатилетняя девочка попала под колеса авто
09.01.2018 12:09 / ЧП В ДТП в Германии погиб белорусский дальнобойщик
08.01.2018 21:25 / ЧП В Беларусь пришла очередная финансовая пирамида
08.01.2018 21:23 / ЧП Следователи продолжают проверку по факту смерти ребенка в Несвиже
08.01.2018 17:03 / ЧП Следователи продолжают проверку по факту смерти шестимесячного ребенка в Несвиже
08.01.2018 13:08 / ЧП МВД: В Беларусь пришла очередная финансовая пирамида
08.01.2018 13:06 / ЧП Суд Заводского района Минска рассматривает дело о гибели роупджампера
05.01.2018 19:14 / ЧП В Чашниках Витебской области просела бетонная плита моста через реку Улла
05.01.2018 15:15 / ЧП Очевидцев утренней аварии ищет Госавтоинспекция
05.01.2018 15:00 / ЧП На месте преступления в Пинске продолжается расследование
05.01.2018 12:11 / ЧП В Чашниках временно запрещено движение по мосту через мелиоративный канал
05.01.2018 12:10 / ЧП Следователи продолжают работать на месте преступления в Пинске
05.01.2018 12:06 / ЧП Случай в Светлогорске вопиющий, и виной тому халатность воспитателей
04.01.2018 21:15 / ЧП В Брагинском районе на мужчину напал волк
04.01.2018 21:11 / ЧП Инцидент в детском саду № 21 Светлогорска
04.01.2018 19:13 / ЧП Следователи продолжают выяснять подробности разбойного нападения на АЗС в Минске
04.01.2018 19:09 / ЧП Двоих семилетних братьев-близнецов спасали сегодня в Гомеле
04.01.2018 15:21 / ЧП Сложные условия погоды влияют на дорожную ситуацию