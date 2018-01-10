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Специалисты выясняют причины утреннего пожара в Несвижском районе
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10 Января 2018 15:19

Специалисты выясняют причины утреннего пожара в Несвижском районе

В деревне Завитая горел жилой дом. О происшествии на номер 101 сообщила соседка. Когда на место прибыли спасатели, деревянное строение горело открытым пламенем. Хозяева успели самостоятельно покинуть дом еще до прибытия пожарных. Но и женщина, и мужчина получили ожоги, поэтому машина скорой помощи их доставила в Несвижскую районную больницу. Одна из версий возникновения пожара - короткое замыкание электропроводки.     
  

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