3 Января 2018 13:02

Сотрудник ГАИ предварительно признан виновником ДТП, где пострадала женщина. Медики в эти минуты оценивают состояние пострадавшей - у нее ссадины и гематомы. 29 декабря в Солигорске на нерегулируемом пешеходном переходе служебный автомобиль ГАИ сбил человека.

В УВД отметили, что ситуация находится на контроле руководства управления ГАИ Минской области, проводится служебная проверка.