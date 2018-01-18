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Снежная погода и сегодня усложняет ситуацию на дорогах
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18 Января 2018 15:17

Снежная погода и сегодня усложняет ситуацию на дорогах

Два человека пострадали в результате ДТП, которое произошло утром под Минском. Женщина-водитель "ситроена" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в "рено". Оба водителя получили травмы.

Еще одна авария с участием автомобиля "ситроена" произошла около Заславля. Женщина-водитель не учла условия погоды, в результате легковушку занесло и автомобиль опрокинулся в кювет. Никто не пострадал.

Инспекторы ГАИ напоминают, что в такую погоду водителям лучше отказаться от резких маневров на дороге и выдерживать большую дистанцию.

  

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