Снежная погода и сегодня усложняет ситуацию на дорогах

18 Января 2018 15:17

Два человека пострадали в результате ДТП, которое произошло утром под Минском. Женщина-водитель "ситроена" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в "рено". Оба водителя получили травмы.

Еще одна авария с участием автомобиля "ситроена" произошла около Заславля. Женщина-водитель не учла условия погоды, в результате легковушку занесло и автомобиль опрокинулся в кювет. Никто не пострадал.

Инспекторы ГАИ напоминают, что в такую погоду водителям лучше отказаться от резких маневров на дороге и выдерживать большую дистанцию.