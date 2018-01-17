Главная>>ЧП>>Снегопад и метель стали причиной множества аварий и пробок на дорогах
ЧП
RSS
Снегопад и метель стали причиной множества аварий и пробок на дорогах
Скачать Поделиться

17 Января 2018 17:02

Снегопад и метель стали причиной множества аварий и пробок на дорогах

Трагедия произошла сегодня утром под Слонимом. При лобовом столкновении грузового автомобиля Volvo с легковым Hyundai погибли 2 человека - пассажиры легковушки. Еще двое доставлены в больницу. В эти минуты следователи и эксперты работают на месте происшествия.
  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =