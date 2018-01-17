Снегопад и метель стали причиной множества аварий и пробок на дорогах

17 Января 2018 17:02

Трагедия произошла сегодня утром под Слонимом. При лобовом столкновении грузового автомобиля Volvo с легковым Hyundai погибли 2 человека - пассажиры легковушки. Еще двое доставлены в больницу. В эти минуты следователи и эксперты работают на месте происшествия.