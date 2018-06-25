Смертельное ДТП под Минском

В результате аварии погиб 15-летний пассажир мотоцикла, за рулем которого была его мать. По предварительной информации, они возвращались с отдыха в Одессе. ДТП произошло накануне после восьми вечера на гомельской трассе. По официальному сообщению, женщина, которая управляла мотоциклом, неправильно выбрала скорость движения, не учла состояние проезжей части, в результате чего не справилась с управлением и выехала на разделительную полосу движения. «Хонда» врезалась в тросовое ограждение и опрокинулась.

Состояние потерпевшей женщины уточняется. По факту ДТП проводится проверка. Эксперты выясняют причины аварии.