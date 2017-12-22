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Смертельная авария в столице
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22 Декабря 2017 12:11

Смертельная авария в столице

Вчера вечером во время снегопада водитель "Ауди" не справился с управлением и протаранил дорожное ограждение на МКАД. Чтобы освободить пострадавшего из авто, спасателям понадобился специнструмент. С травмами различной степени тяжести 31-летний мужчина был госпитализирован в больницу скорой помощи, где через несколько часов скончался.

 

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