Случай в Светлогорске вопиющий, и виной тому халатность воспитателей

5 Января 2018 12:06

Так прокомментировал недавнее происшествие министр образования Беларуси. Напомним, в среду вечером из детского сада ушли три мальчика трех и четырех лет. Спустя 40 минут детей обнаружили в поезде, который следовал в Жлобин.

Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси: "В интернете пестрят заявления: жалко воспитателя, жалко еще кого-то и т. д. Это мы говорим сегодня, когда дети не пострадали. А если бы что-то случилось? Для нас жизнь и здоровье ребенка - это в первую очередь и его безопасность в учреждениях образования тоже в первую очередь. Поэтому каждый работник учреждения образования должен сделать так, чтобы были условия для безопасного пребывания ребенка".

Для расследования инцидента создана специальная комиссия. Воспитатель детского сада № 21 Светлогорска, из группы которой сбежали мальчики, уволена.