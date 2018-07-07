Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поджога трех автомобилей в Минске

Следственный комитет опубликовал срочную новость. Возбуждено уголовное дело по факту поджога трех автомобилей в Минске. Инцидент произошел сегодня в полшестого утра во дворе жилых домов по улице Омельянюка. На месте ЧП продолжает работать следственно-оперативная группа. В ходе осмотра обнаружены три канистры под сгоревшими автомобилями. Еще одна осталась целой и лежала под днищем автомобиля. По периметру площадки разбросаны тушки птиц, красящие вещества и иные предметы. Правоохранители обратились к людям, обладающим информацией о поджоге, сообщить об этом в соответствующие структуры.

Напомним, похожий случай произошел буквально несколькими днями ранее. В ночь с 2 на 3 июля в Минске сгорели три автомобиля. Предварительная версия - также поджог. Напомним, первая машина вспыхнула на улице Слободской - на территории СТО горел "Опель-Астра". Менее чем через час сообщили о еще одном инциденте - уже на улице Есенина - во власти стихии оказался "Опель-Аскона". Последней жертвой огня стал "Протон-Персона" опять же на улице Есенина. Во всех случаях возгорание начиналось в салоне, и транспорт получил одинаковые повреждения, сообщили эксперты. Связаны ли эти все эти эпизоды между собой - пока неизвестно.