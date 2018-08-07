Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации БелТА

Материалы проверки проводило МВД. Поводом стало сообщение Белорусского телеграфного агентства о сбоях к платной подписке услуг. Специалисты управления "К" выявили многочисленные факты неправомерного доступа к информации БелТА. На протяжении двух лет без ведома и согласия агентства совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации. В результате Белорусскому телеграфному агентству причинен существенный вред. Речь идет не только о неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также о подрыве деловой репутации БелТА.

Судя по информации СК, речь идет о том, что у агентства есть платная подписка, в то же время фигуранты уголовного дела не имели права использовать эту информацию. И сегодня Следственный комитет предоставил записи телефонных разговоров некоторых фигурантов этой истории.

С самого утра в офисе TUT.BY работали правоохранители. Эту ситуацию прокомментировал и основатель интернет-портала Юрий Зиссер.

Ответственность за несанкционированный доступ к компьютерной информации из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда, предусматривает штраф, ограничение или лишение свободы.