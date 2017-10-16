Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели работника Сморгонского хлебокомбината

16 Октября 2017 19:04

Следственный комитет продолжает устанавливать обстоятельства гибели работника Сморгонского хлебокомбината. Трагедия произошла 12 октября. Как выяснили следователи, 34-летний оператор встал на защитный корпус работающего шнека подачи комбикорма. Оборудование не выдержало его веса, и мужчина упал прямо на движущийся механизм. Для того чтобы вытащить пострадавшего, потребовалась помощь спасателей. Однако спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу.

Для установления причин произошедшего изучается документация по охране труда и технике безопасности. Опрашиваются руководители и работники предприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.