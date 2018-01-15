Следственный комитет рассказал подробности дела в отношении должностных лиц Круглянской ПМК

15 Января 2018 15:04

Начальник Круглянской ПМК и его сын обвиняются в крупном хищении имущества предприятия. Следственный комитет рассказал подробности дела в отношении Николая Патрончика. Оба родственника под стражей, а на их имущество и деньги наложен арест. Предварительно установлено, что глава Круглянской передвижной механизированной колонны в начале 2014 года вступил в сговор со своим сыном. Тот зарегистрировал как индивидуального предпринимателя своего знакомого - через ИП и проходили все сделки. Сотрудники ПМК закупали автозапчасти через фирму, которой фактически занимался Патрончик-младший.

Оксана Соленюк, официальный представитель УСК Беларуси по Могилевской области: "При этом к закупочной цене осуществляли надбавку, которая в некоторых случаях достигала 100 %. В результате суммовая разница между закупкой и продажей автомобильных запчастей составила более 1 млн 50 тыс рублей . Таким образом, Круглянской ПМК № 266 был причинен ущерб в особо крупном размере".

Действия обвиняемых квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Расследование продолжается.