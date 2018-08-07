Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации БелТА

Материалы проверки проводило МВД. Поводом стало сообщение "Белорусского телеграфного агентства" о сбоях к платной подписке услуг. Специалисты управления "К" выявили многочисленные факты неправомерного доступа к информации БелТА. На протяжении двух лет без ведома и согласия агентства совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации. В результате "Белорусскому телеграфному агентству" причинен существенный вред. Речь идет не только о неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также о подрыве деловой репутации БелТА.

Ответственность за несанкционированный доступ к компьютерной информации из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда, предусматривает штраф или ограничение или лишение свободы.