Следователи продолжают выяснять подробности разбойного нападения на АЗС в Минске

4 Января 2018 19:13

Сегодня утром мужчина зашел в магазин на заправке по улице Тимирязева. Угрожая муляжом ружья, минчанин начал требовать у операторов станции деньги. Один из сотрудников станции нажал на тревожную кнопку. Через две минуты прибыл наряд департамента охраны и нарушителя задержали. Перед задержанием злоумышленник попытался избавиться от орудия преступления. Позже муляж ружья нашли кинологи с собаками.

Александр Шевчук, милиционер группы задержания департамента охраны МВД Беларуси: "Сотрудник заправки пояснил, что гражданин под угрозой предмета, похожего на ружье, завладел выручкой, продуктами какими-то и направился в сторону остановочного пункта, мы туда выбыли и по приметам задержали его".

Подозреваемый - ранее не судимый 40-летний неработающий минчанин, проживает недалеко от заправочной станции именно с этим и был связан выбор объекта для нападения.