Следователи продолжают работать на месте преступления в Пинске

5 Января 2018 12:10

По информации Следственного комитета, накануне вечером преступники проникли в частный дом предпринимателя в микрорайоне Жилгородок. Угрожая оружием, нападавшие связали жену и малолетнюю дочь коммерсанта и стали требовать у него деньги. В результате мужчина передал нападавшим 11 с половиной тысяч долларов, после чего сумел нажать тревожную кнопку. Через 4 минуты на место ЧП прибыл наряд Департамента охраны МВД. Сотрудники милиции заметили следы проникновения в жилище, а также мужчину в маске, скрывшегося в доме. Во время осмотра объекта был обнаружен еще один нападавший.

Георгий Евчар, официальный представитель МВД Беларуси: "Злоумышленники, которые находились в доме, оказали сопротивление. С целью пресечения противоправных действий и задержания преступников сотрудниками милиции было применено табельное оружие. Двое из налетчиков были доставлены в медучреждение и находятся под усиленным контролем".

Задержанными оказались молодые люди 32 и 28 лет. Позже сотрудники милиции установили местонахождение еще двух подозреваемых, они задержаны. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.